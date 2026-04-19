Caos al ' Veneziani' invasione di campo dei tifosi del Foggia | gara sospesa e calciatori negli spogliatoi

Durante la partita tra la squadra di casa e il Foggia allo stadio ‘Veneziani’ di Monopoli, si è verificata un’invasione di campo da parte dei tifosi ospiti. La gara, in corso nei minuti di recupero con il punteggio di 1-0 per la squadra di casa, è stata temporaneamente sospesa. I calciatori sono rientrati negli spogliatoi mentre la sicurezza interveniva per gestire la situazione.

Momenti di tensione allo stadio ‘Veneziani’ di Monopoli, dove la gara tra la formazione barese e il Foggia è stata interrotta nei minuti di recupero della ripresa, sul risultato di 1-0 per la formazione di casa. Alcuni tifosi, dopo aver lanciato un fumogeno in campo, hanno sfruttato l'apertura di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Caos in Sicilia: aggrediti negli spogliatoi, lasciano il campo per protesta Caos in campo: rissa tra tifosi. Partita sospesa!La partita si trasforma in un campo di battaglia, il calcio sparisce e resta solo la violenza.