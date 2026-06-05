Il Triangolo d'oro è di nuovo al centro delle tensioni legate al narcotraffico. Le forze di sicurezza hanno sequestrato un vasto carico di droga durante un’operazione nell’area montuosa al confine tra tre nazioni. L’intervento ha portato all’arresto di numerosi sospetti coinvolti nel traffico. L’attività illecita continua a rappresentare una minaccia significativa nella regione, con le autorità che intensificano i controlli e le operazioni di contrasto.

Il Triangolo d'oro torna al centro delle preoccupazioni internazionali. L'area montuosa al confine tra Myanmar, Laos e Thailandia, da decenni considerata uno dei principali hub mondiali per la produzione e il traffico di droga, è oggi teatro di una nuova offensiva regionale contro i cartelli criminali. A spingere quattro governi asiatici verso una cooperazione più stretta è la crescita del mercato locale delle droghe sintetiche, che continua ad alimentare reti transnazionali sempre più sofisticate. Ecco che cosa sta succedendo nel cuore dell’Asia. La crociata asiatica contro il narcotraffico. Secondo quanto riportato da Vietnam News, Vietnam, Cina, Laos e Myanmar hanno avviato una campagna congiunta di tre mesi per contrastare il traffico di stupefacenti lungo le frontiere condivise. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una nuova "guerra" nel Triangolo d'oro: cosa c'è dietro la crociata asiatica al narcotraffico

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