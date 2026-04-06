In un momento in cui le tensioni internazionali crescono, un nuovo confronto tra fede e potere si fa strada negli Stati Uniti. La narrazione pubblica si mescola con riferimenti religiosi, mentre si discute di una possibile guerra all’Iran, descritta da alcuni come una sorta di crociata moderna. La Pasqua di quest’anno ha lasciato da parte i tradizionali momenti di riflessione, diventando invece un palcoscenico per temi che uniscono spiritualità e politica.

La scena è quella di una Pasqua che non assomiglia a nessuna Pasqua. Non c’è introspezione, non c’è silenzio, non c’è nemmeno il tentativo di separare la dimensione spirituale da quella politica. Alla Casa Bianca si consuma qualcosa di diverso: una narrazione che fonde religione, potere e guerra, fino a costruire un racconto dove il leader non è più solo un presidente, ma qualcosa di più. Qualcosa di superiore, quasi intoccabile. È dentro questo clima che prende forma l’idea più estrema: Donald Trump accostato a Gesù Cristo. Non come provocazione, ma come chiave interpretativa di ciò che sta accadendo. Una lettura che trasforma lo scontro geopolitico con l’Iran in una missione, in un passaggio necessario dentro una visione del mondo divisa tra bene e male, tra eletti e nemici da abbattere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump come Gesù, la deriva americana tra fede e potere: la guerra all’Iran diventa una Crociata

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Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora

Temi più discussi: 'Trump tradito come Gesù', bufera sulla consigliera spirituale del tycoon; Trump come Gesù: le parole della sua consigliera spirituale alla Casa Bianca; Trump, il blasfemo, che si crede Dio; Durante un pranzo di Pasqua alla Casa Bianca, la pastora Paula White ha rivolto parole sorprendenti al presidente degli Stati Uniti, affermando che sarebbe stato tradito, arrestato e falsamente accusato, tracciando un parallelo con la figura di Gesù Cristo.

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Trump come Gesù, tradito e accusato: le parole della consigliera spirituale della Casa Bianca scatenano le polemiche (VIDEO)Polemiche negli Stati Uniti dopo le dichiarazioni della consigliera senior dell' Ufficio per la fede della Casa Bianca, Paula White-Cain. tg.la7.it

Un anno fa Donald Trump mostrava la tabella con le tariffe reciproche per ogni Paese. Oggi non solo è cambiata la location di quella promessa strombazzata nel “Liberation Day” - il Giardino delle Rose da splendido prato è diventato un patio pavimentato - m facebook

Con le sue minacce sui social Trump deve stare attento. “Nessun altro recente presidente americano ha parlato così apertamente di potenziali crimini di guerra, dicono esperti legali, storici ed ex funzionari statunitensi”, scrive il @nytimes x.com