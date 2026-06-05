Si è svolta una giornata di studi e celebrazioni dedicata a Franco Frabboni, riconosciuto come una figura di rilievo nel campo della pedagogia italiana. L’evento ha incluso interventi, discussioni e momenti di riflessione sulla sua influenza nel settore. Frabboni è stato descritto come un pensatore innovativo e un punto di riferimento per la disciplina. La giornata ha riunito studiosi, insegnanti e studenti interessati a approfondire il suo contributo teorico e pratico.

Una giornata di studi, festa e riflessione dedicata a Franco Frabboni, luminare e pioniere della Pedagogia italiana, intellettuale appassionato e incredibile suscitatore di idee. L’evento si è tenuto mercoledì all’Università di Urbino, dove Frabboni - nato sotto le Due Torri, già presidente della Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna - ha insegnato a lungo. Il primo tassello, dunque, il Fondo Frabboni, ribattezzato ‘Scaffale frabboniano’, inaugurato alla Biblioteca dell’area umanistica dell’ateneo di Urbino dai nipoti del luminare, Alice e Simone, e dalla figlia di Rossella D’Ugo, Gaia. Presenti anche le figlie del Maestro, Barbara e Laura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una giornata per Frabboni: "Era la punta della pedagogia"

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