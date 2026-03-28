Tra pedagogia e diagnosi il rischio di una scuola che medicalizza la complessità

Nel dibattito sull’educazione si torna a discutere sulla gestione dei comportamenti degli studenti e sulla tendenza a trattarli come problemi medici o diagnostici. La questione riguarda il modo in cui le scuole interpretano e affrontano le diverse manifestazioni degli alunni, tra approcci pedagogici e diagnosi cliniche. La discussione si concentra sul rischio di ridurre la complessità didattica a un quadro medico, con implicazioni per l’autonomia educativa.

Nel dibattito educativo torna al centro una questione che attraversa sempre più spesso la quotidianità scolastica: l’interpretazione dei comportamenti degli studenti. A sollevarla è il pedagogista Giovanni Gangemi, vicepresidente nazionale Ainsped (Associazione internazionale pedagogisti ed educatori), in un intervento inviato alla redazione di Orizzonte Scuola, che richiama l’attenzione su un progressivo spostamento culturale all’interno della scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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