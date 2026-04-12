Scuola e tecnica | formare soggetti o consumatori di informazioni? Verso una pedagogia della consapevolezza tecnologica

Negli anni Novanta e all’inizio del nuovo millennio, l’introduzione dei computer nelle scuole aveva portato l’idea di un cambiamento radicale nel sistema educativo. Si pensava che la tecnologia potesse trasformare l’apprendimento e preparare studenti sempre più immersi nel mondo digitale. Oggi, si riflette sul ruolo reale di queste innovazioni, chiedendosi se siano strumenti di crescita o semplici mezzi di consumo di informazioni.

Quando i primi computer entrarono nelle aule scolastiche, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio, sembrava che il futuro dell’educazione fosse finalmente arrivato. Si parlava di democratizzazione del sapere, di biblioteche infinite a portata di clic, di studenti capaci di navigare nel mare della conoscenza con una libertà che nessuna generazione precedente aveva conosciuto. Eppure, a distanza di quasi trent’anni, il bilancio è molto più ambiguo di quanto si fosse sperato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Habermas e la pedagogia della colpa: l’eredità della Scuola di FrancoforteRoma, 16 mar – Con la morte di Jürgen Habermas si chiude simbolicamente una lunga stagione del pensiero europeo: quella in cui la teoria critica... “Tra pedagogia e diagnosi, il rischio di una scuola che medicalizza la complessità”Nel dibattito educativo torna al centro una questione che attraversa sempre più spesso la quotidianità scolastica: l’interpretazione dei...