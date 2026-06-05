Una città che pedala tra traffico piste tanti incidenti e troppa ideologia

Nelle strade di una grande città, le biciclette condividono spazio con auto e mezzi pubblici, spesso tra incidenti e congestione. La giornata mondiale della bicicletta si è appena conclusa, ma le criticità rimangono evidenti: piste ciclabili insufficienti, incidenti frequenti e una discussione politica intensa sulla mobilità sostenibile. La città continua a cercare un equilibrio tra traffico, sicurezza e promozione della bicicletta come alternativa di trasporto.

Un paio di giorni fa si è celebrata la giornata mondiale della bicicletta. Quando si festeggia la giornata mondiale di qualcosa - quasi sempre - c'è poco da festeggiare e molto ancora da fare. Altrimenti non ci sarebbe bisogno di attirare l'attenzione su qualcosa che fa parte della nostra quotidianità. E vale anche per la bici purtroppo, soprattutto a Milano, città che negli ultimi lustri ha scommesso forte sulla mobilità a pedali. Che festa è? Ma soprattutto a cosa serve la Giornata Mondiale della Bicicletta istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 12 aprile 2018, che riconosce "l'unicità, la longevità e la versatilità" di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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London's Best Cycle Lane (Trafalgar Square to Waterloo Bridge)

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