Salerno Bilotti partecipa a ' Pedala! - la biciclettata per una città più sostenibile vivibile e a misura di cittadino'

A Salerno si è svolta la manifestazione 'Pedala!', una biciclettata dedicata alla promozione di una città più sostenibile e vivibile. La partecipante, senatrice del Movimento 5 Stelle, ha commentato che è giunto il momento di proporre una direzione diversa per il centro urbano. L'evento ha visto coinvolti cittadini e rappresentanti locali, riuniti per discutere di mobilità e ambiente. La giornata si è svolta senza incidenti, con un percorso cittadino dedicato ai ciclisti.

Salerno, Bilotti (M5S): “È il momento di dare una guida alternativa alla città”La senatrice ha partecipato a 'Pedala! - la biciclettata per una città più sostenibile, vivibile e a misura di cittadino'«È arrivato, finalmente, il momento di dare voce a qualcosa di diverso rispetto a quello che ha.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate AmbientalMente Lecco presenta i 32 candidati: "Una comunità di persone per una città più sostenibile, giusta e vivibile"Lista civica autonoma con 16 uomini e 16 donne: giovani, professionisti, lavoratori e persone impegnate nel sociale per un progetto politico che... Arese, strade a misura di bambino: "Primo passo per una città vivibile"Concepire gli spazi attorno alle scuole in modo diverso per garantire sicurezza a bambini e ragazzi e contribuire a migliorare l’ambiente e la...