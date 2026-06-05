La nuova produzione di Carmen di Bizet alla Scala, in scena da lunedì fino al 27 giugno, è diretta da Damiano Michieletto. La versione presentata a Milano è stata ridotta rispetto a quella vista a Londra, con meno dialoghi parlati e un'assenza di elementi folkloristici. La messa in scena si concentra su una rappresentazione più asciutta e moderna, eliminando alcuni aspetti più decorativi e tradizionali della versione precedente.

Arriva alla Scala, da lunedì al 27 giugno, Carmen di Bizet firmata da Damiano Michieletto, già vista a Londra e ulteriormente asciugata per il palcoscenico milanese: meno dialoghi parlati e addio al folclore. Sul podio c'è Myung-Whun Chung, da dicembre direttore musicale del teatro, che ha seguito passo dopo passo anche le prove di regia, in un confronto serrato con il regista veneziano (assieme hanno già fatto un Macbeth). Nel cast figurano Clémentine Margaine nel ruolo del titolo, Vittorio Grigolo come Don José, Giorgi Manoshvili come Escamillo e Natalia Tanasii nei panni di Micaëla. "Nell'opera, tutto è già nella musica" rivendica Chung. "All'inizio di Carmen dobbiamo sentire che è estate, che ci sono dei soldati ma rilassati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una Carmen meno esotica che paga per la sua libertà

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