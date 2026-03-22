Il libro che spiega l' Iran e la sua voglia di libertà

Si chiama Shahnameh, il Libro dei re. È un poema epico lunghissimo - cinquantamila distici, i versi doppi della poesia persiana -, forse il più lungo poema mai scritto da un singolo autore, il doppio dell’Iliade e dell’Odissea messe insieme. Venne composto da Hakim Abol-Qasem Firdusi tra la fine del X e i primi anni dell’XI secolo, dopo la conquista araba dell’altopiano iranico, con l’intento di mantenere in vita la già allora millenaria civiltà persiana. Il libro mischia mitologia iranica e storia: nella terza e ultima parte compaiono tutti i sovrani sasanidi, i due Cosroe, ma ci sono anche gli achemenidi Ciro il Grande e Dario, e soprattutto il suo vincitore, Iskander-Alessandro Magno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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