Carmen completa la stagione d’opera del teatro Alighieri tra libertà e inquietudine

Carmen chiude la stagione d’opera al teatro Alighieri di Ravenna, con una nuova produzione diretta da Stefano Vizioli. L’allestimento si concentra sui temi di libertà e inquietudine, e Vizioli ha descritto l’opera come un’opera che suscita sentimenti contrastanti, tra paura e fascinazione. La rappresentazione conclude il percorso della stagione 202526, portando in scena una versione che mira a coinvolgere il pubblico attraverso interpretazioni e atmosfere intense.

“Siamo impauriti e sedotti da Carmen, la sfuggiamo ma al tempo stesso ne siamo ipnotizzati,” sostiene Stefano Vizioli, alla regia del nuovo allestimento di Carmen che completa il percorso della Stagione d’Opera 202526 del Teatro Alighieri di Ravenna. La coproduzione con i teatri di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Carmen al Cine Teatro Odeon: omaggio all'opera lirica tra canto e flamencoTeatro Blu, venerdì 17 aprile alle ore 21, al Teatro Odeon a Reggio Calabria presenterà “Carmen” una miscela di teatro, canto lirico e flamenco,... Teatro dell’Opera: la stagione al Circo MassimoDall’amatissima Aida ai grandi capolavori del cinema, passando per la danza e la musica sinfonico-corale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’indomita Carmen di Bizet chiude la Stagione d’Opera e Danza 2025/26 dell’Alighieri; AperiOpera - Carmen di Georges Bizet; In replica la Carmen di Bizet, regia di Stefano Vizioli, Audrey Saint-Gil sul podio della Toscanini. Carmen all’Alighieri: il mito della libertà chiude la Stagione d’OperaIl nuovo allestimento di Stefano Vizioli in scena il 24 e 26 aprile. Annalisa Stroppa interpreta l'indomita eroina di Bizet ... ravenna24ore.it L’indomita Carmen di Bizet chiude la Stagione d’Opera e Danza 2025/26 dell’AlighieriVenerdì 24 aprile alle 20 e domenica 26 aprile alle 15.30, la Carmen di Bizet - regia di Stefano Vizioli, Audrey Saint-Gil sul podio della Toscanini - ... ravennanotizie.it Venerdì 24 aprile alle 20 e domenica 26 aprile alle 15.30, la Carmen di Bizet – regia di Stefano Vizioli, Audrey Saint-Gil sul podio della Toscanini – completa la Stagione d’Opera e Danza 2025/26 del Teatro Alighieri di Ravenna. - facebook.com facebook