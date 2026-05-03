Un viaggio tra tavole d’eccellenza dove ogni indirizzo racconta un territorio e una visione di cucina

A maggio, tra i ristoranti da visitare a Milano, c’è IZU, aperto due anni fa in corso Lodi. Il locale è stato inserito nella Guida Michelin 2026 come uno dei migliori ristoranti giapponesi della città. La sua presenza nella guida ufficiale evidenzia il riconoscimento di un’offerta culinaria basata su ingredienti di qualità e preparazioni autentiche. La scena gastronomica milanese si arricchisce così di un nuovo punto di riferimento.

T ra i ristoranti da provare a maggio, due indirizzi milanesi: IZU, aperto 2 anni fa in corso Lodi, è stato inserito nella Guida Michelin 2026 come uno tra i migliori ristoranti giapponesi della città. Quanto costa mangiare da Maido, il “miglior ristorante del mondo 2025” X Leggi anche › 5 ristoranti da provare ad aprile 2026 Sempre a Milano c’è Enoteca di mare, un locale bianco e azzurro specializzato in pesce e crostacei, ma “forte” anche sulle paste fresche. E una super cantina con oltre 200 etichette. Al centro della bella e antica Pietrasanta (Lucca), a 10 minuti dal mare di Forte dei Marmi, c’è Filippo, un locale di design, caldo e accogliente che affaccia sul cinquecentesco palazzo Masini-Luccetti.🔗 Leggi su Iodonna.it

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