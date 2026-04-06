Questo mese intraprendiamo un viaggio tra tavole d’eccellenza dove ogni indirizzo racconta un territorio e una visione di cucina

Questo mese, il focus si sposta su locali che si distinguono per l’attenzione alla qualità e per le location uniche. Si parte dalle atmosfere suggestive di un ristorante nascosto tra le mura di un castello e si prosegue con un locale situato su un castello sopra Merano, offrendo viste panoramiche. In entrambi i casi, l’ambiente contribuisce a creare un’esperienza gastronomica che unisce cucina d’eccellenza e ambientazioni memorabili.

D alle atmosfere suggestive de Le Segrete al Castel Hörtenberg di Bolzano, fino all’eleganza panoramica di Prezioso Gourmet al Castel Fragsburg sopra Merano, il filo conduttore è la ricerca della qualità e location indimenticabili. Leggi anche › Otto nuovi indirizzi food&drink. Da provare questa primavera In Brianza, Lait A.Mare sorprende con un dialogo raffinato tra terra e mare, mentre sul Lago di Garda Natiia interpreta con sensibilità contemporanea la tradizione agricola. Infine, sulla costa marchigiana, il Ristorante da Giacchetti dal 1959 custodisce sapori autentici tra mare e memoria. Leggi anche › Cinque ristoranti da provare a marzo 2026 Una selezione che unisce paesaggi, storie e piatti capaci di lasciare il segno. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Questo mese intraprendiamo un viaggio tra tavole d’eccellenza, dove ogni indirizzo racconta un territorio e una visione di cucina Leggi anche: Tradizione e visione contemporanea: una nuova eccellenza gastronomica al servizio del territorio puteolano Leggi anche: Un viaggio di 53 minuti tra grattacieli e metropolitana, dove ogni quartiere vibra come una cassa armonica