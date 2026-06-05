Un terzo degli studenti con disabilità segue percorsi che non conducono al diploma cosa sono le prove equipollenti e perché attivarle

Nella scuola secondaria di secondo grado, più di un terzo degli studenti con disabilità frequenta percorsi differenziati che non portano al diploma. Le prove equipollenti sono esami alternativi che consentono di ottenere il titolo di studio senza seguire il percorso tradizionale. Queste prove vengono attivate per permettere agli studenti con disabilità di conseguire il diploma, anche se seguono percorsi personalizzati o differenziati.

Nella scuola secondaria di secondo grado oltre un terzo degli studenti con disabilità segue un percorso differenziato che non conduce al conseguimento del diploma. È quanto emerge dai dati ISTAT relativi all’applicazione del nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI), introdotto dal Decreto ministeriale n. 182 del 2020 e successivamente modificato dal Decreto interministeriale n. 153 del 2023. Secondo le rilevazioni, il 37% degli alunni con disabilità del secondo ciclo è inserito in un percorso con prove non equipollenti rispetto a quelle previste per la classe frequentata. In questi casi, al termine del percorso scolastico non viene rilasciato il diploma di istruzione secondaria superiore, ma una certificazione delle competenze acquisite. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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