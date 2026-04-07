La tutela degli studenti con disabilità | il principio di uguaglianza impone alla scuola obblighi precisi Ecco quali sono

Martedì 7 aprile 2026 alle 16.00, sarà trasmessa una diretta sui canali Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola. L'incontro vedrà la partecipazione dell’avvocato Walter Miceli e si concentrerà sulla tutela degli studenti con disabilità. Verranno analizzati gli obblighi specifici a carico delle scuole in materia di uguaglianza e diritti per questi studenti. La discussione si focalizzerà sulle norme e sui doveri legali in ambito scolastico.

Diretta martedi 7 aprile 2026 ore 16.00. sui canali Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola con l’avvocato Walter Miceli. Al centro dell’incontro, la tutela degli studenti con disabilità contro le discriminazioni, tra riferimenti normativi, casi concreti e strumenti giuridici a disposizione delle famiglie per garantire diritti effettivi nel contesto scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Quali sono i rifiuti pericolosi più frequenti nelle scuole e quali obblighi. La gestione del RENTRIIl Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D. L'appello di Asacom Palermo: "Tutela studenti con disabilità deve essere impegno trasversale"La tutela degli studenti con disabilità e la tutela degli assistenti all’autonomia e comunicazione non può che essere un impegno trasversale a ogni... Temi più discussi: La tutela degli studenti con disabilità: il principio di uguaglianza impone alla scuola obblighi precisi. Ecco quali sono; Dalla lotta alle mafie alla tutela delle api: gli studenti del Morgagni alla Casa della Legalità; Insieme per l’inclusione dal 2012: Diritto alla scuola, già 12 ricorsi. Tutta questa indifferenza fa paura; Tarsia e Cassano Jonio, settimana educativa nelle Riserve: 150 studenti nei laboratori per la tutela ambientale. La tutela degli studenti con disabilità: il principio di uguaglianza impone alla scuola obblighi precisi. Ecco quali sonoDiretta martedi 7 aprile 2026 ore 16.00. sui canali Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola con l’avvocato Walter Miceli. Al centro dell’incontro, la tutela degli studenti con disabilità contro le disc ... orizzontescuola.it Scuola e abusi: il caso Novara riaccende il tema della tutela degli studentiRivelazioni shock da Novara: un insegnante contestato per atti di violenza sessuale nei confronti di studenti. informazionescuola.it MattinaLive. . Stop al falso "artigianale": scatta da oggi la nuova legge a tutela delle imprese e dei consumatori! La data di oggi, 7 aprile, segna uno storico punto di svolta per migliaia di aziende italiane: entra infatti in vigore la tanto attesa norma che - facebook.com facebook L'amministrazione Trump annulla gli accordi per la tutela degli studenti transgender in diverse scuole. Il Dipartimento dell'Istruzione ha annunciato di aver rescisso gli accordi con cinque distretti scolastici e un college volti a tutelare gli studenti transgender , di x.com