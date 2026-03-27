Maturità 2026 le regole per i candidati con disabilità | prove equipollenti tempi differenziati e attestato di credito formativo Cosa dice l’ORDINANZA

L'ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo stabilisce le modalità di svolgimento delle prove di maturità per gli studenti con disabilità. Prevede l'uso di prove equipollenti, tempi differenziati e il rilascio di un attestato di credito formativo. La normativa si applica a tutti i candidati con disabilità che affronteranno l’esame nel 2026.

L'ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo disciplina, all'articolo 24, le modalità di svolgimento dell'esame di maturità 2026 per gli studenti con disabilità, stabilendo che il consiglio di classe determina, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato, la tipologia delle prove d'esame, se a valore equipollente o non equipollente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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