Un Paese che si indigna per qualsiasi stronzata ma non per i braccianti bruciati vivi
Un commento critico evidenzia come il paese reagisca con indignazione per questioni minori, mentre ignori le tragedie che coinvolgono braccianti bruciati vivi. La riflessione sottolinea l’assenza di attenzione pubblica verso queste violenze sul lavoro, che restano invisibili o ignorate. Non si tratta di un approfondimento su questioni personali, ma di un’osservazione sulla disparità di attenzione verso problemi sociali gravi rispetto a questioni di minore rilevanza.
Questo non è un articolo sui problemi miei di donna, anche se so che i problemi miei di donna – cioè: l’illusione di conoscermi – sono la ragione per cui lo leggerete. Questo è un articolo sulla tizia di quella canzone di Carboni, quella che « vuole fragole buone buone, vuole fragole più mature». Ma dopo. Prima, mercoledì. Vi illustrerò ora abbastanza in dettaglio la mia giornata di mercoledì, che è stata una giornata piena dei problemi miei di donna, problemi che somigliano ai vostri. Innanzitutto, sono andata a procurarmi un cappuccino, che non prendo più nel bar sotto casa perché hanno ridotto la misura della tazza. Far pagare quanto prima un cappuccino che è intanto diminuito d’un terzo della quantità mi pare una truffa inaccettabile: occorre che come città ci ribelliamo alle vessazioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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Ho un microboss della camorra sotto casa che maltratta il cane reddit