Due braccianti sono stati trovati morti bruciati vivi in una casa in Calabria. Le vittime vivevano nello stesso alloggio di due uomini accusati di averle uccise. Ogni mattina, i lavoratori si alzavano per andare nei campi, condividendo lo stesso spazio con i sospettati. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incendio e le cause della tragedia.

Alloggiavano nella stessa casa dei due uomini accusati di averli uccisi e ogni mattina venivano portati in Basilicata a raccogliere le fragole I quattro braccianti uccisi il primo giugno nell’incendio di un minivan ad Amendolara, in Calabria, abitavano e lavoravano insieme alle due persone arrestate per il loro omicidio e ai due superstiti della strage. Vivevano in una modesta abitazione nel centro di Villapiana, poco più a sud di Amendolara, su una collina dell’alta costa jonica calabrese, e ogni mattina andavano a lavorare in un’azienda agricola di Scanzano Jonico, in Basilicata, a una settantina di chilometri di distanza. Il viaggio... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In che condizioni vivevano e lavoravano i braccianti bruciati vivi in Calabria

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