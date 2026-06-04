In che condizioni lavoravano i braccianti bruciati vivi in Calabria
Un incendio ha coinvolto un campo di fragole in Calabria, causando la morte di alcuni braccianti che sono stati trovati bruciati vivi. Il proprietario dell’azienda ha dichiarato di non sapere se i lavoratori fossero presenti nel momento dell’incendio. Non ci sono dettagli certi sulle cause dell’incendio o sulle condizioni di lavoro degli operai prima dell’accaduto. La scena si è svolta in un’area agricola della regione.
I quattro braccianti uccisi il primo giugno nell’incendio di un minivan ad Amendolara, in Calabria, abitavano e lavoravano insieme alle due persone arrestate per il loro omicidio e ai due superstiti della strage. Vivevano in una modesta abitazione nel centro di Villapiana, poco più a sud di Amendolara, su una collina dell’alta costa jonica calabrese, e ogni mattina andavano a lavorare in un’azienda agricola di Scanzano Jonico, in Basilicata, a una settantina di chilometri di distanza. Il viaggio durava almeno un’ora perché bisognava scendere a valle dal paese, imboccare la statale 106 per alcune decine di chilometri e poi prendere altre strade poderali (cioè quelle che servono i fondi agricoli) per arrivare ai campi. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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