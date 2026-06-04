In che condizioni lavoravano i braccianti bruciati vivi in Calabria

Da ilpost.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha coinvolto un campo di fragole in Calabria, causando la morte di alcuni braccianti che sono stati trovati bruciati vivi. Il proprietario dell’azienda ha dichiarato di non sapere se i lavoratori fossero presenti nel momento dell’incendio. Non ci sono dettagli certi sulle cause dell’incendio o sulle condizioni di lavoro degli operai prima dell’accaduto. La scena si è svolta in un’area agricola della regione.

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I quattro braccianti uccisi il primo giugno nell’incendio di un minivan ad Amendolara, in Calabria, abitavano e lavoravano insieme alle due persone arrestate per il loro omicidio e ai due superstiti della strage. Vivevano in una modesta abitazione nel centro di Villapiana, poco più a sud di Amendolara, su una collina dell’alta costa jonica calabrese, e ogni mattina andavano a lavorare in un’azienda agricola di Scanzano Jonico, in Basilicata, a una settantina di chilometri di distanza. Il viaggio durava almeno un’ora perché bisognava scendere a valle dal paese, imboccare la statale 106 per alcune decine di chilometri e poi prendere altre strade poderali (cioè quelle che servono i fondi agricoli) per arrivare ai campi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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