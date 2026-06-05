Un nuovo ponte a Final di Rero | Tassello prezioso per l’Idrovia
È stato inaugurato un nuovo ponte a Final di Rero, realizzato in acciaio con due campate. L’opera si trova lungo l’Idrovia e collega diverse zone del territorio ferrarese. Si tratta di un’infrastruttura moderna che migliora la viabilità locale e fluviale. La struttura è stata progettata per essere un elemento strategico, contribuendo alla mobilità e allo sviluppo della zona. L’apertura del ponte rappresenta un passo importante per le reti di collegamento della regione.
Un’infrastruttura moderna in acciaio, articolata su due campate: un’opera strategica per l’intero territorio ferrarese, destinata a incidere in modo significativo sulla viabilità locale, inclusa quella fluviale. È il nuovo ponte di Final di Rero, situato tra i comuni di Tresignana e Ferrara. Realizzato dall’ Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, l’intervento, il cui costo è pari a 7 milioni di euro, rappresenta uno stralcio funzionale di un più ampio progetto di adeguamento dell’asta fluviale nel tratto navigabile di Final di Rero, del valore complessivo di 26 milioni di euro. La costruzione del nuovo ponte... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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