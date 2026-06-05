Un nuovo ponte a Final di Rero | Tassello prezioso per l’Idrovia

Notizia in breve

È stato inaugurato un nuovo ponte a Final di Rero, realizzato in acciaio con due campate. L’opera si trova lungo l’Idrovia e collega diverse zone del territorio ferrarese. Si tratta di un’infrastruttura moderna che migliora la viabilità locale e fluviale. La struttura è stata progettata per essere un elemento strategico, contribuendo alla mobilità e allo sviluppo della zona. L’apertura del ponte rappresenta un passo importante per le reti di collegamento della regione.