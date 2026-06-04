Idrovia inaugurato il nuovo ponte | 7 milioni di euro per renderlo moderno e sicuro

Notizia in breve

È stato inaugurato un nuovo ponte sull’idrovia, realizzato con un investimento di sette milioni di euro. La struttura in acciaio è composta da due campate ed è considerata un’opera strategica per la viabilità della zona, con un impatto anche sulla navigazione fluviale. La nuova infrastruttura mira a migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’area, facilitando il traffico locale e il passaggio delle imbarcazioni lungo il corso d’acqua.