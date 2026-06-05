È stato completato il nuovo ponte in acciaio sull’idrovia, una struttura moderna composta da due campate. L’opera è considerata strategica per il territorio ferrarese. La realizzazione dell’infrastruttura è stata portata a termine recentemente, senza dettagli su eventuali fasi di costruzione o tempi di realizzazione. La nuova struttura sostituisce precedenti passaggi e si inserisce nel sistema di collegamenti della zona.

Un’infrastruttura moderna in acciaio, articolata su due campate: un’opera strategica per l’intero territorio ferrarese. È il nuovo ponte di Final di Rero, situato tra i comuni di Tresignana e Ferrara. Realizzato dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, l’intervento, il cui costo è pari a 7 milioni, rappresenta uno stralcio funzionale di un più ampio progetto di adeguamento dell’asta fluviale nel tratto navigabile di Final di Rero, del valore complessivo di 26 milioni. La costruzione del nuovo ponte costituisce inoltre un tassello fondamentale del più esteso progetto dell’ Idrovia Ferrarese, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che prevede investimenti complessivi superiori a 178 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ponte sull’idrovia

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1721. Ponte sull'isola di Kant

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