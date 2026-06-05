Un atleta nigeriano ha stabilito il miglior tempo mondiale stagionale nei 100 metri. Le liste mondiali mostrano sorprese, con Lyles che si inserisce tra i protagonisti e Jacobs che torna in gara. La prestazione di Ajayi si distingue come la più veloce dell’anno, mentre altri sprinter di rilievo competono per le prime posizioni. La stagione atletica si conferma ricca di sorprese e ritorni di atleti di alto livello.

Kayinsola Ajayi ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale dei 100 metri: per il momento il nigeriano è il più veloce a livello globale in questa annata agonistica, quando stiamo entrando nel vivo nella lunga estate che proporrà i vari Campionati Continentali e la grande novità degli Ultimate Championship. Il 21enne si trova al comando delle liste della distanza simbolo dell’atletica con il crono di 9.84 siglato lo scorso 29 maggio a Lexington (Kentucky, USA), dove venne supportato da una brezza a favore di 0,7 ms. Sarà poco conosciuto dal grande pubblico, ma il velocista africano è tutt’altro che un carneade: lo scorso anno si classificò al sesto posto ai Mondiali di Tokyo, poi nelle scorse settimane ha timbrato due 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Un nigeriano è l’uomo più veloce dell’anno: liste mondiali dei 100 con sorprese, Lyles si inserisce, Jacobs ritorna

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