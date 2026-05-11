Golden Gala Pietro Mennea 2026 | 43 ori olimpici e mondiali a Roma il 4 giugno Lyles Jacobs e Tebogo nei 100 metri

Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma il 4 giugno, con la partecipazione di atleti di livello internazionale. La manifestazione, quarta tappa della Wanda Diamond League, vedrà in gara più di 80 medagliati provenienti da tutto il mondo. Tra gli atleti attesi ci sono sprinter come Lyles, Jacobs e Tebogo, pronti a sfidarsi sui 100 metri.

Presentato il cast completo della quarta tappa della Wanda Diamond League: oltre 80 medagliati globali allo Stadio Olimpico. Diretta su Rai 2, biglietti da 10 euro su TicketOne. L’attesa sta per finire. Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 si avvicina con numeri da record: 43 ori olimpici o mondiali in carriera e complessivamente oltre 80 vincitori di medaglie globali pronti a sfidarsi allo Stadio Olimpico di Roma nella serata del 4 giugno. La 46ª edizione del principale meeting italiano sarà la quarta tappa della Wanda Diamond League e è stata presentata nella sala conferenze dell’Olimpico dal presidente della FIDAL Stefano Mei e dal meeting director Marco Sicari, alla presenza di Marcell Jacobs, Mattia Furlani e Andy Diaz.🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Golden Gala Pietro Mennea, Noah Lyles corre i 100 metri a Roma il 4 giugnoIl campione olimpico di Parigi e otto volte oro mondiale sarà tra i protagonisti della 46ª edizione allo stadio Olimpico, quinta tappa della Wanda...

Golden Gala Pietro Mennea 2026: Keely Hodgkinson sfida i 400 metri a Roma il 4 giugnoIl cast del Golden Gala Pietro Mennea 2026 si arricchisce di un altro nome di altissimo livello.

Argomenti più discussi: Tutti all'Olimpico! Promo per i tesserati FIDAL; Golden Gala: solidarietà al Circo Massimo; Aperte le iscrizioni per partecipare al Palio dei Comuni di atletica leggera; Cogliate Bronze: Sioli Riparte da 2,24.