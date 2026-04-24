Golden Gala 2026 Jacobs torna a Roma | sfida nei 100 con Lyles

Il Golden Gala 2026 si svolgerà il 4 giugno all’Olimpico di Roma, con la partecipazione del campione olimpico nei 100 metri. Sul campo sarà presente anche Noah Lyles, che affronterà l’atleta olimpico in una sfida tra i due velocisti. La tappa italiana della Diamond League vedrà quindi protagonisti due dei principali sprinter mondiali in una delle gare più attese della stagione.

Il campione olimpico sarà protagonista il 4 giugno all’Olimpico: atteso duello con Noah Lyles nella tappa italiana della Diamond League. Marcell Jacobs torna a Roma. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 di Tokyo 2020 sarà tra i protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea, in programma giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico. Lo sprinter azzurro sarà impegnato nei 100 metri, davanti al pubblico della tribuna Monte Mario, in una delle gare più attese della serata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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