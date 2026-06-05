Un migliaio di tir in meno sulle strade di Genova è aperto il nuovo ponte del papa

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno 2026 è stato aperto il nuovo ponte del papa a Genova, circa quattro anni dopo il getto di prima fondazione. La struttura, caratterizzata da un arco e impalcati a due livelli sovrapposti, consente il transito di mezzi pesanti da e verso il porto. Con l'apertura, si stima che circa mille tir in meno siano presenti sulle strade della città.