Un migliaio di tir in meno sulle strade di Genova è aperto il nuovo ponte del papa
Venerdì 5 giugno 2026 è stato aperto il nuovo ponte del papa a Genova, circa quattro anni dopo il getto di prima fondazione. La struttura, caratterizzata da un arco e impalcati a due livelli sovrapposti, consente il transito di mezzi pesanti da e verso il porto. Con l'apertura, si stima che circa mille tir in meno siano presenti sulle strade della città.
A poco meno di quattro anni dal getto di prima fondazione, venerdì 5 giugno 2026 ha aperto il nuovo ponte del papa, che, grazie alla struttura ad arco con impalcati a due livelli sovrapposti, mette a disposizione dei mezzi pesanti in transito da e verso il porto quattro corsie di marcia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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