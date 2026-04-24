La mappa delle strade pericolose a Genova | un altro morto in via Pra' il terzo in meno di un anno

A Genova un’altra persona ha perso la vita in un incidente stradale, portando a quattro il numero di decessi dall’inizio dell’anno nel territorio comunale. Nella giornata di oggi, un incidente si è verificato in via Pra’, aggiungendosi a una serie di episodi che hanno coinvolto le strade della città negli ultimi mesi. La situazione si inserisce in un quadro di strade considerate ad alto rischio per la sicurezza.

Un altro morto sulle strade di Genova, il quarto da inizio 2026 per quello che riguarda il territorio comunale. Venerdì 24 aprile, poco dopo mezzanotte, un 40enne alla guida di una moto ha perso la vita dopo uno schianto frontale con un'automobile in un tratto interessato da lavori stradali, con.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate La mappa delle strade pericolose a Genova: una lunga scia di sangue e nuovi mortiCosa dicono i dati sugli incidenti stradali degli ultimi anni, dove sono avvenuti i mortali e chi erano le vittime: dati e storie Abbiamo analizzato... Rapine, violenza, droga e strade pericolose: la mappa della Forlì criminaleUn viaggio tra dati, inchieste e storie per raccontare la criminalità a Forlì, quartiere per quartiere. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Genova cambia limiti? Ecco la mappa delle nuove Zone 30 strada per strada; La mappa delle strade pericolose a Genova: un altro morto in via Pra', il terzo in meno di un anno; Mezza Maratona e Corri Genova blindano il centro. La guida alla viabilità; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - mappa. Parchi e giochi a portata di mappa: Genova digitalizza il suo verdeDue nuovi strumenti digitali per consultare le zone del verde pubblico e quelle dedicate alle aree gioco dei più piccini ... ilsecoloxix.it Zone 30 a Genova, l’accelerata del Comune: altre strade entrano nell’elenco. Ecco qualiL’assessore Robotti: Scelte condivise con i Municipi. Tra i nuoviingressi via Archimede, Piazza Galileo Ferraris, via Isonzo ... genova.repubblica.it Nella data di Genova, Annalisa sceglie di portare sul palco anche La canzone di Marinella, in omaggio a Fabrizio De André.# - facebook.com facebook Oggi, durante il Question Time, io e la collega Anna Maria Furlan abbiamo sottoposto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini la questione della Gronda. La Gronda di Genova è una vera e propria vergogna nazionale. Ci erano state fatte pr x.com