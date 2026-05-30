ponte del 2 giugno 45 milioni di spostamenti sulle strade

Durante il ponte del 2 giugno si sono registrati circa 45 milioni di spostamenti su strada nel paese. L’ultimo fine settimana di maggio, prolungato dalla festività, rappresenta il primo grande test della mobilità estiva. I dati riguardano i flussi di traffico e gli spostamenti su tutta la rete stradale nazionale. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità di viaggio o alle aree più interessate.

AGI - L’ultimo fine settimana di maggio, prolungato dal ponte per la Festa della Repubblica, segna il primo vero banco di prova per la mobilità estiva sul territorio nazionale. Secondo le stime diffuse da Anas, sono attesi circa 45 milioni di spostamenti tra brevi e lunghe percorrenze, con una netta priorità verso le località balneari. La circolazione subirà un incremento progressivo fino a martedì 2 giugno. "Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate - ha spiegato l'ad di Anas, Claudio Andrea Gemme - nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. 🔗 Leggi su Agi.it

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Ponte 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete

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