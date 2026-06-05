Durante la processione del Corpus Domini, tenutasi il 4 giugno sulla balconata del Palazzo dei Grimaldi, Charlène di Monaco ha indossato un outfit romantico e delicato, adatto ai primi giorni d’estate. La scelta di stile fresca ed estiva ha attirato l’attenzione, in occasione di una ricorrenza religiosa molto sentita nel Principato. La presenza della principessa ha sottolineato l’atmosfera solenne e festosa dell’evento.

S ulla balconata del Palazzo dei Grimaldi, per la tradizionale processione del Corpus Domini di ieri 4 giugno, Charlène di Monaco ha convinto con una scelta di stile fresca ed estiva. Appena rientrata da Madrid insieme al principe Alberto, ha messo da parte i toni rigorosi del passato per abbracciare un delicato romanticismo. Per una delle ricorrenze cattoliche più sentite nel Principato, la sovrana ha scelto di onorarla con un abito midi che è già un’ispirazione per l’estate. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020. guarda le foto Charlène di Monaco, bianco e fiori: il look per il Corpus Domini. Il vestito è una creazione in crêpe color crema firmata Monique Lhuillier, dalla collezione prêt-à-porter primavera 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un look romantico e delicato, perfetto per i primi giorni d'estate. E per festeggiare una ricorrenza religiosa molto sentita nel Principaato

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