Juventus-Fiorentina la rivalità va oltre la classifica Sarà una sfida molto sentita

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Juventus e Fiorentina si preannuncia come uno degli incontri più attesi della stagione, con una rivalità che supera i semplici risultati in classifica. I bianconeri affrontano questa sfida con l’obiettivo di ottenere i tre punti, mentre i viola sono determinati a confermare la loro posizione. Contestualmente, nel calcio di serie A, si discute anche di un confronto tra l’allenatore di una squadra e il suo avversario per la panchina, con un favorito apparso sulla base delle ultime prestazioni.

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Altro che finale di campionato sul morbido: la Juventus si gioca tutto contro Fiorentina e Torino, due rivali storiche pronte a fare qualsiasi cosa pur di ostacolare la corsa Champions dei bianconeri. Spalletti lo sa e prova a studiare le contromosse, a partire dalla delicatissima sfida contro i viola, ultimo ballo stagionale all’Allianz Stadium. La visione My Combo studiata dagli esperti di Sisal Tipster parte dalla vittoria della Juve, abbinata con almeno sei tiri in porta di Yildiz e compagni. Nel mercato dei cartellini, invece, è favorita la Fiorentina: i viola viaggiano a una media di oltre due gialli a partita (77 in 36 gare, solo Verona e Sassuolo ne hanno ricevuti di più). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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