Notizia in breve

Il 2 giugno, il Comune di Barga ha organizzato la festa dello sport, premiando gli atleti locali che si sono distinti nell’ultima stagione. La cerimonia si è svolta come da tradizione, con un grande premio agli sportivi barghigiani. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti e rappresentanti delle discipline sportive della zona. La giornata ha celebrato i successi e l’impegno degli sportivi locali durante l’anno.