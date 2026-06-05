Un grande premio agli sportivi barghigiani
Il 2 giugno, il Comune di Barga ha organizzato la festa dello sport, premiando gli atleti locali che si sono distinti nell’ultima stagione. La cerimonia si è svolta come da tradizione, con un grande premio agli sportivi barghigiani. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti e rappresentanti delle discipline sportive della zona. La giornata ha celebrato i successi e l’impegno degli sportivi locali durante l’anno.
Come da tradizione il 2 giugno ha ospitato anche la festa dello sport del Comune di Barga, premiando, per volere dell’amministrazione comunale, gli sportivi che si sono messi in evidenza durante l’ultima stagione. A consegnare i riconoscimenti il vicesindaco Lorenzo Tonini insieme al consigliere con delega allo sport Alessio Barsotti. Quest’anno, visto il cantiere che "incornicia" piazza IV Novembre, anche la festa dello sport si è svolta al Parco Rosso. Ecco tutti gli atleti e le realtà che sono stati premiati. Karate Goshin-do: Ludivica Cioni; Gioele Galgani, Petra Lanciani, Marco Pacini, Mackenely Maurice Lavoratti, Riccardo Cuccu, Abita Lucchesi, Sofia Pellegrini, Stefano Piacentini, Lia Pighini, Stefano Cuccu, Lucia Viglione, Ethan Novelli, Elisabeth Lucia Badiali, Ilenia Cilione, Mario Mura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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