A Trezzo sono stati consegnati quattro encomi solenni per aver salvato una persona in arresto cardiaco. Due cittadini sono stati riconosciuti per essere stati i primi a intervenire, mentre altri due premi sono andati agli agenti di polizia locale che hanno portato a termine l’intervento. Tra i casi, anche quello di un uomo di 62 anni salvato grazie all’intervento di persone che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali.

Salvarono un ciclista in arresto cardiaco: quattro encomi solenni a Trezzo. Due ai cittadini che per primi prestarono soccorso e due agli agenti di polizia locale che hanno completato l’intervento. A Trezzo, il Consiglio comunale si è aperto con una pagina che non appartiene alla politica, ma alla vita quotidiana che improvvisamente può diventare emergenza. Nell’ultima seduta, prima dell’avvio dei lavori d’aula, il sindaco Diego Torri e l’assessore alla Sicurezza Antonio Guzzi hanno consegnato i riconoscimenti per un l’episodio che ha visto i quattro protagonisti lo scorso 15 febbraio. A riceverli, Davide Colò e Carmela Micalizzi e i vigili Federica Frigerio e Giovanni Buglione, anelli essenziali della catena di soccorso che ha permesso di rianimare Giovanni Missaglia, 62 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli encomi agli ’eroi per caso’. Salvarono dalla morte un 62enne: "Il suo sorriso il premio più grande"

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