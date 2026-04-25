premio anassilaos alla domotek volley per i meriti sportivi

La Domotek Volley di Reggio Calabria ha ricevuto il Premio Anassilaos San Giorgio “Don Antonio Santoro” durante la XXVII edizione del riconoscimento, assegnato dal Comitato Scientifico. La premiazione avviene in un momento in cui la squadra ha concluso una stagione particolarmente positiva. Il premio viene attribuito per i meriti sportivi della squadra durante l’anno appena concluso.

Premio Anassilaos alla Domotek Volley: un nuovo riconoscimento per la stagione dei record. La Domotek Volley Reggio Calabria ha ricevuto ieri il Premio Anassilaos San Giorgio “Don Antonio Santoro”, assegnato dal Comitato Scientifico della XXVII edizione. Il riconoscimento valorizza i meriti sportivi del club amaranto, protagonista di una stagione straordinaria. La squadra ha infatti conquistato due trofei nazionali: la Del Monte Coppa Italia e la Supercoppa. Un legame consolidato con l’Associazione Anassilaos. La cerimonia si è svolta nella Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, alla presenza dell’Associazione Anassilaos, realtà storica impegnata nella promozione culturale e civile del territorio.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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