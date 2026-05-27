Via Pier delle Vigne discarica abusiva davanti al centro di raccolta Rap | rifiuti anche vicino a una scuola elementare
Una discarica abusiva si sta sviluppando lungo via Pier delle Vigne, vicino a piazzetta della Pace e di fronte al centro di raccolta comunale Rap. Sono presenti rifiuti che si estendono anche nelle vicinanze di una scuola elementare, creando preoccupazione per la sicurezza e l’igiene dell’area. La presenza dei rifiuti non autorizzati è visibile e continua a peggiorare nel tempo senza interventi immediati.
Una discarica abusiva cresce indisturbata in via Pier delle Vigne, a due passi da piazzetta della Pace, proprio davanti al centro di raccolta comunale Rap. La situazione, già segnalata con due denunce formali inviate a mezzo pec alle istituzioni competenti, si è ulteriormente aggravata nelle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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