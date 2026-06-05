Più di 120 persone hanno partecipato a una festa di fine anno organizzata dalla scuola Bodhi Dharma, situata a Forlì. L’evento si è svolto presso la Corte San Ruffillo di Dovadola e ha visto la presenza di praticanti di discipline orientali come yoga, wushu, taijiquan e qi gong. L’iniziativa ha avuto carattere all’aperto, nel verde, e ha coinvolto diverse attività legate a queste arti marziali e pratiche di benessere.

Yoga, wushu, taijiquan, qi gong: le discipline orientali sono state protagoniste alla Corte San Ruffillo di Dovadola, dove più di 120 persone hanno preso parte alla festa di fine anno della scuola di yoga e arti marziali Bodhi Dharma di Forlì. Tantissime le famiglie, giunte per assistere alla cerimonia di assegnazione delle cinture ai giovani e giovanissimi studenti dei corsi di kung fu. Ogni allievo ha ricevuto l’onore dei colori, vedendo così riconosciuto il proprio impegno di fronte alla comunità. A rendere ancor più da ricordare per i partecipanti questo momento di festa, il breve discorso personalizzato del maestro Luigi Ventura, che ha accompagnato ogni consegna tra gli applausi generali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Festa di fine anno nel verde per la scuola Bodhi Dharma

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