A giugno, le nuove uscite di J-POP Manga propongono storie romantiche e inclusive. Le serie presentano personaggi di diversa provenienza e orientamento, con trame che esplorano relazioni autentiche e libere da stereotipi. Le pubblicazioni sono disponibili in formato cartaceo e digitale, con titoli che promettono di coinvolgere lettori di tutte le età. La casa editrice annuncia una selezione di storie dedicate ai temi dell’amore e dell’accettazione.

Se amate il romanticismo e le storie fortemente inclusive, non perdete le prossime righe perché abbiamo diversi consigli da presentarvi. Il mese del Pride non può che aprirsi all’insegna del romanticismo e dell’amore in tutte le sue forme e sfumature! J-POP Manga presenta a giugno due nuove serie dove il gioco della seduzione incontra il fantastico: il BL horror Lo Spettro di Kurose Kun e il romantasy Una meteora tra i fiori, la storia sentimentale tra un vampiro e una dolce ragazza umana. Esce a giugno anche Love in the palm of his hand, il racconto della relazione inaspettata tra uno studente d’arte drammatica e un ragazzo sordomuto. Un amore dolce e delicato che va oltre le parole e si articola nella morbida gestualità del linguaggio dei segni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un Giugno all’insegna del romanticismo libero ci aspetta nelle nuove uscite di J-POP Manga

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