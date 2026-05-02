Un Maggio fantastico ci aspetta grazie alle uscite di J-POP Manga

A maggio, gli appassionati di fumetti giapponesi avranno molte novità da scoprire con le nuove uscite di J-POP Manga. Tra i titoli previsti, ci saranno diverse serie e volumi che arriveranno nelle librerie e nei negozi specializzati. La casa editrice ha annunciato diverse pubblicazioni per il mese, con nuovi capitoli e ristampe di alcune serie già note ai lettori. Le uscite saranno disponibili sia in formato cartaceo che digitale.

Un grandissimo maggio sta per arrivare, grazie alle nuove uscite targate J-POP Manga. Tra titoli autoriali, volumi da collezione e l’inizio di scoppiettanti serie shonen e slice of life, maggio sarà un mese che sorprenderà sia i collezionisti che i lettori alla ricerca di nuove storie! Occidente e Oriente si incontrano nell’ambizioso progetto Nanbanjin firmato da due leggende viventi del fumetto: Cyirl Pedrosa (Tre Ombre) e Taiyo Matsumoto (Tekkon Kinkreet, I gatti del Louvre, Tokyo Higoro). Si dovrà attendere l’autunno per l’uscita del volume, ma a maggio sarà possibile stringere tra le mani i Quaderni di Nanbanjin, due albi che raccolgono tavole preparatorie, sketch e appunti dei due artisti.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Un Maggio fantastico ci aspetta grazie alle uscite di J-POP Manga A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Un Aprile straordinario grazie alle nuove uscite di J-POP MangaTutti gli amanti del mondo manga devono tenersi pronti che J-POP Manga ha in serbo delle belle chicche. Stanno per arrivare le nuove uscite di marzo targate J-POP MangaDopo un ottimo Febbraio, J-POP Manga si prepara a un Marzo ricchissimo di titoli per tutti i suoi fan, ricco di storie indimenticabili che non devono... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Odissea. Il viaggio di Ulisse all’origine del fantastico, dal 15 maggio dieci appuntamenti per riscoprire il poema omerico; Tre nuovi romanzi per un fantastico primo ponte di maggio in viaggio; Il 1° maggio con il galeone dei pirati; Libri da leggere a maggio: le novità del mese. 1° Maggio In Villa Spazio Eventi – Ven1, Sab2, Dom3 Maggio a Pozzuolo del Friuli 6 Km da Udine: 1° MAGGIO VENERDI’ SABATO 2 & DOMENICA 3 MAGGIO “, In Villa Spazio Eventi ” Vi invita a passare questo fantastico Week-End nella suaLocation d - facebook.com facebook