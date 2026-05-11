Al Salone del Libro di Torino sarà allestito uno stand dedicato alle nuove uscite di J-POP Manga. L’area espositiva offrirà una selezione di titoli recenti, presentando novità nel catalogo dell’editore. L’evento si svolge in una delle principali fiere letterarie della città, attirando appassionati e lettori interessati alle ultime pubblicazioni nel mondo del manga. La proposta si concentra su titoli di recente pubblicazione, pronti a essere scoperti dai visitatori.

Una bella scoparciata di nuove uscite a tema manga ci aspetta prossimamente nell’evento letterario più amatato di Torino. Dal 14 al 18 maggio Edizioni BD & J-POP Manga saranno al Lingotto Fiere di Torino per il Salone Internazionale del Libro, la più grande manifestazione italiana dedicata al mondo dell’editoria. La casa editrice avrà un proprio stand nel Padiglione 1 pieno di fumettisti in firma e tante novità! Tra gli ospiti ci sarà una new entry nella squadra di autori di Edizioni BD: Luca Negri, artista premiato ai Premi Boscarato come “Autore rivelazione” per la sua opera d’esordio e ora di ritorno sugli scaffali con il thriller surreale Fat Lobster, presentato in anteprima proprio al Salone.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Uno stand tutto all’insegna delle nuove uscite di J-POP Manga al Salone del Libro di Torino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Edizioni BD & J-POP Manga al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Dal 14 al 18 maggio Edizioni BD & J-POP Manga saranno al Lingotto Fiere di Torino per il Salone Internazionale del Libro, la più grande...

Un Aprile straordinario grazie alle nuove uscite di J-POP MangaTutti gli amanti del mondo manga devono tenersi pronti che J-POP Manga ha in serbo delle belle chicche.

Argomenti più discussi: I nostri firmacopie al Salone del Libro; Salone del libro di Torino, cinque buoni motivi per non perderlo; Salone del Libro di Torino 2026: Il mondo salvato dai ragazzini; Appuntamento con l'Emilia-Romagna al Salone del Libro di Torino.

Il libro sospeso: l'iniziativa de La Stampa e Tuttolibri al Salone del Libro di Torino. Un semplice gioco che permette lo scambio di libri ed emozioni lasciando all'interno una dedica, un pensiero per chi lo riceverà. Vieni a trovarci al padiglione Oval, stand V177- x.com

Ho visitato il sito del Salone del Libro così non dovete farlo anche voi reddit