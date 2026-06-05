La fine è giunta ed è grazie alla nuova uscita targata Sergio Bonelli. Nuova edizione dell’ormai celebre volume evento, un’occasione unica per vedere al lavoro insieme una coppia di straordinari artisti del fumetto: Alfredo Castelli e Corrado Roi. Apocalisse -©Sergio Bonelli Editore Alfredo Castelli ha scritto, per la prima volta al mondo, la fedele trasposizione a fumetti dell’ultimo e più visionario libro del Nuovo Testamento: l’Apocalisse di Giovanni. Un racconto visionario che ha trovato, attraverso le matite di Corrado Roi, la sua rappresentazione più efficace e stupefacente. Apocalisse -©Sergio Bonelli Editore Il volume arriverà in libreria e fumetteria a partire dal 19 giugno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un fumetto apocalittico ci aspetta nella prossima uscita targata Sergio Bonelli

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