Una grande storia d’amicizia spaziale ci aspetta nella prossima uscita targata Bao Publishing

Da screenworld.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova avventura nel mondo della fantascienza sta per arrivare, pronta a catturare l’attenzione dei lettori. La casa editrice Bao Publishing annuncia l’uscita di un’opera che racconta una storia di amicizia tra personaggi provenienti dallo spazio. L’uscita è prevista nei prossimi giorni e si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

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Una toccante storia di fantascienza ci aspetta nei prossimi giorni e per questo non dovete farvelo sfuggire. BAO Publishing è lieta di annunciare Devo andare nello spazio, l’esordio a fumetti di Ricccardo Atzeni, una storia ironica e surrale di fantascienza “ quotidiana “. Mocci è un trentenne precario di Cagliari per lavoro fa il corriere di recupero di cose che sono state perse e che vanno a finire direttamente nello spazio: animali domestici, mobili o gadget, tutto finisce nel cosmo, un luogo ormai addomesticato e affollato di rifiuti fisici ma anche digitali, tra foreste di meme, flussi di dati e distese di foto cancellate. Le sue amicizie sono importanti, ma non ha un gran rapporto con la famiglia e ancor meno con suo padre, che è malato, e che Mocci non va mai a trovare, perché “deve andare nello spazio”.🔗 Leggi su Screenworld.it

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