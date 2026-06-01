Un inno a essere punk ci aspetta nella nuova uscita targata J-POP Manga

Da screenworld.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una nuova serie manga pubblicata da J-POP Manga racconta di ribellione contro le norme sociali nel Giappone moderno. La storia si svolge in un contesto di società frenetica e rigida, evidenziando temi di ribellione e individualità. La pubblicazione promette di presentare un inno all’essere punk e alla sfida alle convenzioni. La serie si rivolge a lettori interessati a narrazioni di contestazione e identità. La data di uscita e ulteriori dettagli non sono stati ancora comunicati.

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Una storia di ribellione di costume sociale, dentro in una società frenetica e rigida come il Giappone moderno, ci aspetta nella nuova uscita targata J-POP Manga. Quando torna a casa dopo una dura giornata di lavoro Amata mette da parte il completo da impiegato e adora indossare vestiti in stile Sweet Lolita. Anche Hanku, appena lascia la sua postazione in azienda, scioglie i capelli e sfoggia borchie, piercing e magliette strappate come una vera punk. Sono colleghi, ma nella loro vita privata amano apparire in modo completamente diverso rispetto a come sono sul posto di lavoro. E se, nei ricercati abiti che amano indossare fuori dall’ufficio, tra i due scoccasse il colpo di fulmine? Dal 9 giugno sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online per i tipi di J-POP Manga il primo volume dello slice of life romance On&Off. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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