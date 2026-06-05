Un drone marittimo è esploso questa mattina nel porto di Costanza, nel sud-est della Romania. L’incidente si è verificato in un’area portuale, senza segnalare feriti o danni significativi. Le autorità stanno indagando sull’accaduto. La polizia ha isolato la zona e avviato le verifiche per determinare le cause dell’esplosione. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e non ci sono state comunicazioni ufficiali su eventuali responsabilità.

Questa mattina si è verificata un’esplosione nel porto di Costanza, una città nel sud-est della Romania che si affaccia sul Mar Nero. A esplodere, come riporta il ministero della Difesa, è stato un drone marittimo, che si è autodistrutto intorno alle 10:30. Questo il comunicato ufficiale del Ministro: «Il drone marittimo rinvenuto questa mattina, 5 giugno, nel porto civile di Costanza, vicino alla sede dell’Agenzia rumena per il salvataggio in mare, si è autodistrutto intorno alle 10:30, senza causare vittime. L’area era già stata messa in sicurezza e isolata dalle forze dell’intelligence rumena, della Guardia Costiera e del Ministero della Difesa Nazionale, e il velivolo era in fase di valutazione e messa in sicurezza». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un drone marittimo è esploso in Romania, nel porto di Costanza

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Sea drone explosion rocks Romanias Constanta port

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