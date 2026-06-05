Un drone marittimo è esploso nel porto di Costanza, sul Mar Nero, alle 10:30 di venerdì mattina. L’incidente è avvenuto nel principale scalo portuale della regione. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali significativi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'esplosione e sulla provenienza del drone. La zona è stata evacuata temporaneamente mentre i vigili del fuoco e le forze dell’ordine intervenivano sul posto.

Un drone marittimo è esploso nel porto sul Mar Nero di Costanza, in Romania, intorno alle 10,30 di venerdì mattina. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo è uno di quelli utilizzati nella guerra in Ucraina. Il ministero della Difesa romeno ha dichiarato che il drone – che non faceva parte dell’equipaggiamento dell’esercito rumeno e non era coinvolto nelle recenti esercitazioni nell’area del Mar Nero – si è autodistrutto e cje non risultano feriti. I servizi segreti romeni, poi, insieme alla guardia costiera e al ministero della Difesa stesso, avevano già messo in sicurezza e isolato l’area. L’incidente si è verificato solo una settimana dopo che un drone russo, destinato a un attacco contro l’Ucraina, è sconfinato in Romania, dove ha colpito un condominio nella città portuale di Galati, sul Danubio orientale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Romania, drone esplode nel porto di Costanza: il boato nel mar Nero

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Moment sea drone explodes in Romania's Constanta port

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