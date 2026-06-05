Un drone è esploso nel porto di Costanza in Romania | una settimana fa l' esplosione nel condominio di Galati

Venerdì mattina, un drone marittimo è esploso nel porto di Costanza, in Romania, dopo essere stato individuato vicino alla sede dell’Agenzia per il salvataggio in mare. La stessa settimana, un altro drone era esploso in un condominio a Galati. Non si sono registrati feriti in entrambi gli incidenti.

Un drone marittimo è esploso venerdì mattina nel porto civile di Costanza, in Romania, dopo essere stato individuato vicino alla sede dell’Agenzia rumena per il salvataggio della vita umana in mare. Secondo il ministero della Difesa romeno, il mezzo si è “autodetonato” intorno alle 10.30, senza. 🔗 Leggi su Today.it

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