Drone russo colpisce un edificio in Romania | condominio in fiamme a Galati e due feriti

Da iltempo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un drone russo ha colpito un condominio a Galati, in Romania, causando un incendio e due feriti. L’attacco è avvenuto nel paese membro della Nato, secondo quanto riferito. Le autorità locali hanno avviato le operazioni di soccorso e stanno valutando i danni. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’attacco o eventuali responsabilità. La notizia è stata confermata dalle forze di sicurezza locali.

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Un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese membro della Nato. Lo riporta il ministero della Difesa rumeno, che spiega: "Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, in prossimità del confine fluviale con la Romania". "Uno di questi droni è entrato nello spazio aereo rumeno, è stato seguito dal radar fino alla parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio", ha aggiunto il ministero. I servizi di emergenza hanno precisato che due persone sono rimaste ferite. Da... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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