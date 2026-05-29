Un drone russo ha colpito un condominio a Galati, in Romania, causando un incendio e due feriti. L’attacco è avvenuto nel paese membro della Nato, secondo quanto riferito. Le autorità locali hanno avviato le operazioni di soccorso e stanno valutando i danni. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’attacco o eventuali responsabilità. La notizia è stata confermata dalle forze di sicurezza locali.

Un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese membro della Nato. Lo riporta il ministero della Difesa rumeno, che spiega: "Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, in prossimità del confine fluviale con la Romania". "Uno di questi droni è entrato nello spazio aereo rumeno, è stato seguito dal radar fino alla parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio", ha aggiunto il ministero. I servizi di emergenza hanno precisato che due persone sono rimaste ferite. Da... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Drone russo colpisce un edificio in Romania: condominio in fiamme a Galati e due feriti

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Russian Drone Hits Galata , Eastern Romania| US, Iran Reach MoU On 60-Day Truce | Refar Marak18

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