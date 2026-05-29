Un drone russo ha colpito un condominio a Galati, in Romania, causando danni all’edificio. L’allarme Nato è stato attivato subito dopo l’incidente. Non sono stati segnalati feriti, ma ci sono stati danni strutturali visibili sulla facciata dell’edificio. Le autorità locali stanno valutando i danni e monitorano la situazione, mentre le forze militari sono state messe in allerta.

Un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese membro della Nato. Lo riporta il ministero della Difesa romeno, che spiega: "Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, in prossimità del confine fluviale con la Romania". "Uno di questi droni è entrato nello spazio aereo romeno, è stato seguito dal radar fino alla parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio", ha aggiunto il ministero. I servizi di emergenza hanno precisato che due persone sono rimaste ferite. Il Ministero degli Affari Esteri romeno ha denunciato la " grave e irresponsabile escalation " della Russia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Russia, il drone colpisce un condominio a Galati in Romania: scatta l'allarme Nato

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Un drone russo colpisce un palazzo in Romania, Paese membro della Nato

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