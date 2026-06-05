Un contratto che vale doppio per la logistica piacentina

Il 5 giugno a Piacenza è stato firmato un contratto integrativo aziendale che coinvolge il settore logistico. Il nuovo accordo prevede benefici economici per i lavoratori e introduce anche elementi innovativi nel settore.

È stato firmato il 5 giugno a Piacenza un contratto integrativo aziendale che merita attenzione, non solo per i benefici economici previsti nelle buste paga dei lavoratori, ma anche per un elemento di forte innovazione. Per la prima volta nel settore della logistica piacentina viene introdotto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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