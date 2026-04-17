A Roma, all’Olimpico, si gioca la partita tra la squadra di casa e l’Atalanta, valida per la trentatreesima giornata di campionato. La sfida ha un peso speciale nella corsa alle qualificazioni europee. Entrambe le formazioni cercano punti fondamentali in un match che si presenta come uno scontro decisivo per le ambizioni di classifica. La partita si preannuncia tesa, con molti aspetti ancora da definire.

Per la trentatreesima giornata di campionato, all’Olimpico, Roma e Atalanta si affrontano in una gara che pesa tantissimo nella corsa europea. Non è solo una questione di classifica, ma anche di storia recente: i giallorossi arrivano con il fardello di sei sconfitte nelle ultime sette sfide contro la Dea, una serie negativa che ha cambiato completamente la percezione di questo confronto. Eppure, il rendimento interno della Roma racconta altro. Undici vittorie in sedici partite casalinghe certificano una squadra che davanti al proprio pubblico cambia volto, alza l’intensità e trova continuità. Dall’altra parte, l’ Atalanta arriva da una sconfitta contro la Juventus ma con una certezza: con Palladino non ha mai perso due partite consecutive; un equilibrio sottile, pronto ad essere spezzato.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, equilibri e tensione: all’Olimpico una sfida che vale doppio

Atalanta-Roma, il gol vittoria di Scalvini

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