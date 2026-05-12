Crescita e nuove sfide per la logistica piacentina se ne parla in un incontro alla Cattolica

Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro presso l’Università Cattolica di Piacenza per discutere della crescita e delle sfide che affronta il settore logistico locale. La Provincia ha presentato la prima “Indagine sulla logistica nella realtà piacentina”, uno studio elaborato in collaborazione con diverse istituzioni del settore. Il rapporto analizza i rapporti tra logistica, economia, società, ambiente e territorio, con indicazioni di policy per gli Enti Locali fino al 2025.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui