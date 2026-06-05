Un Consiglio monotematico sul futuro del Bari calcio | le opposizioni lanciano la richiesta
Le opposizioni nel Consiglio comunale di Bari hanno chiesto una seduta monotematica dedicata al futuro del Bari calcio, motivando la richiesta con le crescenti preoccupazioni espresse dai tifosi. La proposta di autoconvocazione mira a discutere questioni legate alla squadra e alla sua gestione. La richiesta è stata presentata dai gruppi consiliari di opposizione, che vogliono approfondire la situazione del club di calcio davanti alle preoccupazioni dei supporter.
Una seduta monotematica del Consiglio comunale dedicata al futuro del Bari calcio. La richiesta di autoconvocazione dell'assise cittadina arriva dai gruppi consiliari di opposizione del Comune di Bari, "alla luce - spiegano in una nota - delle crescenti preoccupazioni manifestate dalla tifoseria. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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