Un Consiglio monotematico sul futuro del Bari calcio | le opposizioni lanciano la richiesta

Notizia in breve

Le opposizioni nel Consiglio comunale di Bari hanno chiesto una seduta monotematica dedicata al futuro del Bari calcio, motivando la richiesta con le crescenti preoccupazioni espresse dai tifosi. La proposta di autoconvocazione mira a discutere questioni legate alla squadra e alla sua gestione. La richiesta è stata presentata dai gruppi consiliari di opposizione, che vogliono approfondire la situazione del club di calcio davanti alle preoccupazioni dei supporter.